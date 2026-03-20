Exposition de Yann Perez Peintures taurines Salle Henri Comte Arles

Exposition de Yann Perez Peintures taurines

Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026 de 11h à 13h et de 14h à 18h. Salle Henri Comte 28 Rue de l’Hôtel de ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

A l’occasion de la féria de Pâques 2026, retrouvez l’exposition taurine de Yann Perez.

Yann Pérez, peintre Taurin né en Arles en 1969.



​Cette passion du taureau est née de l’enfance, où il accompagnait son père dans les arènes d’Arles et de Nîmes.

Son père lui-même peintre et sculpteur taurin lui a insufflé les techniques et secrets de cette peinture atypique.

Une peinture toute en émotion, vécue au travers des pensées du torero et du toro .

Salle Henri Comte 28 Rue de l’Hôtel de ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

On the occasion of the 2026 Easter Feria, discover Yann Perez’s bullfighting exhibition.

L’événement Exposition de Yann Perez Peintures taurines Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles