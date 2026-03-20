Exposition de Yann Perez Peintures taurines Salle Henri Comte Arles
Exposition de Yann Perez Peintures taurines Salle Henri Comte Arles vendredi 3 avril 2026.
Exposition de Yann Perez Peintures taurines
Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026 de 11h à 13h et de 14h à 18h. Salle Henri Comte 28 Rue de l’Hôtel de ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03
A l’occasion de la féria de Pâques 2026, retrouvez l’exposition taurine de Yann Perez.
Yann Pérez, peintre Taurin né en Arles en 1969.
Cette passion du taureau est née de l’enfance, où il accompagnait son père dans les arènes d’Arles et de Nîmes.
Son père lui-même peintre et sculpteur taurin lui a insufflé les techniques et secrets de cette peinture atypique.
Une peinture toute en émotion, vécue au travers des pensées du torero et du toro .
Salle Henri Comte 28 Rue de l’Hôtel de ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the 2026 Easter Feria, discover Yann Perez’s bullfighting exhibition.
L’événement Exposition de Yann Perez Peintures taurines Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles