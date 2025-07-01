Exposition de Zac Langdon-Pole La dérive du monde île de Vassivière Beaumont-du-Lac

Exposition de Zac Langdon-Pole La dérive du monde île de Vassivière Beaumont-du-Lac mardi 1 juillet 2025.

Exposition de Zac Langdon-Pole La dérive du monde

île de Vassivière Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-07-01 2025-09-01

Le travail de l’artiste néo-zélandais Zac Langdon-Pole propose des juxtapositions improbables des formes hybrides qui rapprochent des échelles de temps, des matériaux et des systèmes de connaissance divergents. Pour sa première exposition personnelle en France, l’artiste présente de nouvelles sculptures, installations et œuvres photographiques qui explorent les thèmes de la transformation, de la répétition et de la spirale de l’histoire. Tirant son titre d’un poème de William Bronk, l’exposition retrace notre désir inné d’organiser et de donner un sens à un monde en perpétuel mouvement. Du grain de sable aux corps célestes, LA DÉRIVE DU MONDE déploie de multiples trajectoires, s’intéressant au spécifique dans l’infini, ainsi qu’à la tendance de toute chose à naître et à retourner à la poussière. .

île de Vassivière Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 communication@ciapiledevassiviere.com

