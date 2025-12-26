Exposition Déambulation en terre d’Irlande, Médiathèque Lanvénégen

Exposition Déambulation en terre d’Irlande

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-30

2026-01-02

Photos et croquis, façon carnet de voyage de Sonia Renaudineau, qui vous font voyager à travers les contrées de l’Irlande. Rencontre avec l’artiste, autour d’un café, le samedi 17 janvier entre 9h et 11h30. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

