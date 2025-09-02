Exposition « Déambulations » Brienne-le-Château

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château Aube

Découvrez une rencontre unique entre nature et architecture à travers l’art !

Venez plonger dans l’univers fascinant de Mathilda Cohen et Keucra, deux artistes aux parcours riches et complémentaires, qui vous invitent à explorer des paysages entre mémoire, nature et imagination.

Mathilda Cohen, plasticienne marseillaise, mêle habilement techniques numériques et arts traditionnels pour donner vie à des fragments d’architecture en ruines sublimés par des couleurs vibrantes et des jeux de lumière surprenants. Ses œuvres, à la croisée du réel et du virtuel, racontent des histoires d’espaces empreints de souvenirs et de mystères.

À ses côtés, Keucra, artiste de Brienne-le-Château, vous transporte dans des paysages sauvages et oniriques, où la nature règne en maîtresse incontestée, loin de toute présence humaine. Passionné d’art urbain, il invite petits et grands à vivre une expérience artistique accessible et participative, où chaque fresque et tableau devient une fenêtre ouverte sur un monde vivant et poétique.

Une exposition à ne pas manquer, pour tous les amoureux de la création et de la nature !

Que vous soyez passionné d’art, curieux d’émotions nouvelles, ou simplement en quête d’un moment inspirant, cette exposition est faite pour vous. Venez découvrir comment ces deux artistes transforment la matière, la lumière et le souvenir en une expérience visuelle unique.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne pour un voyage artistique vibrant, au cœur d’un territoire riche en paysages et en histoires. .

1 rue Emile Zola Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

