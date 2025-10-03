Exposition Debby galerie Espace Philippe Auguste Vernon

Exposition Debby galerie Espace Philippe Auguste Vernon vendredi 3 octobre 2025.

Exposition Debby galerie

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-11-05

2025-10-03

Autodidacte, Debby, dessinatrice amateure, travaille l’encre de chine et le crayon mine de plomb. Ses sources d’inspirations sont variables mais elle a un penchant pour les portraits !

Elle possède un univers bien à elle mélangeant le réalisme, le gothique, le fantastique .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

