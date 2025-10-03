Exposition Debby galerie Espace Philippe Auguste Vernon
Exposition Debby galerie Espace Philippe Auguste Vernon vendredi 3 octobre 2025.
Exposition Debby galerie
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-10-03
Autodidacte, Debby, dessinatrice amateure, travaille l’encre de chine et le crayon mine de plomb. Ses sources d’inspirations sont variables mais elle a un penchant pour les portraits !
Elle possède un univers bien à elle mélangeant le réalisme, le gothique, le fantastique .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr
English : Exposition Debby galerie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Debby galerie Vernon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération