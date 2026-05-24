Exposition Debout les vaches, la mer monte ! Le Villare Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Exposition Debout les vaches, la mer monte !

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Un littoral imaginaire, qui ne s’avère finalement pas si irréaliste. À travers une exposition à la fois ludique et pédagogique, elle invite à explorer le thème du changement climatique, à s’interroger et à envisager des solutions concrètes pour le quotidien et l’avenir.

L’exposition Debout les vaches, la mer monte ! plonge dans un littoral imaginaire, qui ne s’avère finalement pas si irréaliste. À travers une exposition à la fois ludique et pédagogique, elle invite à explorer le thème du changement climatique, à s’interroger et à envisager des solutions concrètes pour le quotidien et l’avenir. .

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65

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English : Exposition Debout les vaches, la mer monte !

An imaginary coastline that may not be so unrealistic after all. Through an exhibition that is both entertaining and educational, it invites visitors to explore the theme of climate change, to ask questions and to consider practical solutions for everyday life and for the future.

L’événement Exposition Debout les vaches, la mer monte ! Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville