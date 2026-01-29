Exposition, déchets inspirants à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition, déchets inspirants à l’Escalier

Exposition de Maëlle Huguen.

Diplômée des écoles Boulle en Architecture intérieure et des Arts Décoratifs de Paris en scénographie, c’est en tant que scénographe pour des courts métrages dans le cinéma que je débute ma carrière.

Ramasser, glaner, transformer … c’est ce que s’emploie à faire Maëlle Huguen.

L’artiste originaire de Bretagne réalise ses œuvres à partir de matières brutes, en grande partie récupérées, ou glanées dans la nature.

C’est par souci de faire à sa manière un geste pour la planète qu’ elle leur offre une seconde vie. Le réemploi est le fil conducteur de tout son travail.

Le parti pris est d’éviter d’utiliser de la colle par souci écologique et donc de pratiquer la compression, le serrage des matières .

