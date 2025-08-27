EXPOSITION Déconnexion La Loupiote Houssay

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne

Début : 2025-08-27

fin : 2025-09-26

2025-08-27

Déconnexion [définition état de ce qui est déconnecté.] Photographies de Stéphanie Lacombe

Il y a 20 ans, la France comptait près de 300 000 cabines téléphoniques au titre du service universel . Depuis 2018, elles ont disparu de nos paysages. Elles nous permettaient de téléphoner en pleine rue, protégeaient notre intimité, chaque minute de communication était payante. C’était un autre monde, un monde plus incertain et plus fragile, où on pouvait encore perdre un numéro de téléphone écrit sur un bout de papier, ignorer la provenance d’un appel, attendre, être injoignable. Un rendez-vous loupé, c’était peut-être pour toujours. Il y avait un rapport à l’absolu et à l’absence, que la connexion permanente a rendu obsolète. L’existence avait quelque chose de plus tragique…

À quoi ressemblerait notre vie aujourd’hui si la cabine n’avait pas été remplacée par le portable ? Où en est notre lien au monde ? En avons-nous toujours le contrôle ?

Cette série de photos est le fruit d’une réflexion menée conjointement par la photographe Stéphanie Lacombe, et la compagnie de théâtre f.o.u.i.c (Clotilde Morgiève & Jean-Christophe Dollé).

Toujours préoccupée par les enjeux sociaux, Stéphanie Lacombe a par ailleurs été lauréate du prix de la BNF 2022 pour le projet Radioscopie de la France, un documentaire sur les stratégies mises en place par les familles pour finir les fins de mois en territoire post-industriel.

Coproduite par Le Carré Scène Nationale et centre d’art de Château-Gontier, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté de communes Bazois-Loire-Morvan, elle a été réalisée sur les territoires de la Mayenne, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, avec le concours bienveillant et enthousiaste de leurs habitants.

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 16 28

English :

Déconnexion [definition: state of being disconnected] Photographs by Stéphanie Lacombe

German :

Deconnection [Definition: Zustand dessen, was nicht verbunden ist] Fotografien von Stéphanie Lacombe

Italiano :

Déconnexion [definizione: stato di disconnessione] Fotografie di Stéphanie Lacombe

Espanol :

Déconnexion [definición: estado de desconexión] Fotografías de Stéphanie Lacombe

