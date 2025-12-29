Exposition Déconstruire les peurs des citoyens MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence

Exposition Déconstruire les peurs des citoyens

Du 09/02 au 28/02/2026 le lundi de 14h à 19h. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 13h. MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2026-02-09

fin : 2026-02-28

Exposition de bande dessinée et réflexion sur les préjugés

La barque est pleine ! , La culture allemande est envahie par les étrangers ! , Sur le plan économique et social, la société allemande n’est pas capable de faire face aux grands flux de réfugiés! . Ces craintes ont circulé en 2015 et 2016, mais font également partie du débat sur la migration aujourd’hui.



Un groupe de dessinateurs et dessinatrices connus en Allemagne s’est penché sur ces craintes et les a opposés à des faits réels.



Exposition conçue et prêtée par le Goethe Institut

En coopération avec le Centre Franco-Allemand de Provence, la MJC Prévert et le Goethe Institut .

MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

Comic strip exhibition and reflection on prejudice

