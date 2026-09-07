Informations pratiques

La Ferrière

Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière

7 Rue de la République La Ferrière Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 09:00:00

fin : 2026-12-18 16:00:00

Date(s) :

2026-12-14

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7 Rue de la République La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

L’événement Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière La Ferrière a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT 37