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Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière La Ferrière

lundi 14 décembre 2026 · La Ferrière

Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière La Ferrière

Informations pratiques

Début
lundi 14 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
7 Rue de la République
Ville
37110 La Ferrière
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

La Ferrière

Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière

7 Rue de la République La Ferrière Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 09:00:00
fin : 2026-12-18 16:00:00

Date(s) :
2026-12-14

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7 Rue de la République La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

L’événement Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière La Ferrière a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT 37

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