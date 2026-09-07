AGENDA · La Ferrière
Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière La Ferrière
lundi 14 décembre 2026 · La Ferrière
Informations pratiques
La Ferrière
Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière
7 Rue de la République La Ferrière Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 09:00:00
fin : 2026-12-18 16:00:00
Date(s) :
2026-12-14
.
7 Rue de la République La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
L’événement Exposition « Décors d’Architecture » à La Ferrière La Ferrière a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT 37
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