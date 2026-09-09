Informations pratiques

Amboise

Exposition » Décors d’architecture »

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-11-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Nouveauté 2026 !

Exposition « Décors d’architecture »

Découvrez la nouvelle exposition du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !

Une exposition photographique sous forme d’un abécédaire, tout public, pour apprendre à observer et admirer les détails et décors des façades de nos édifices.

AMBOISE

Église Saint-Florentin

Du dimanche 18 octobre au lundi 30 novembre

Tous les jours de 10h à 18h .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Exposition » Décors d’architecture » Amboise a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 37