Informations pratiques

Montlouis-sur-Loire

Exposition Décors d’architecture

6 Rue Jean-Jacques Rousseau Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-02-16

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-02-16

Vivez le patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ! Profitez de visites et d’animations autour du patrimoine.

Nouveauté 2026 ! EXPOSITION « DÉCORS D’ARCHITECTURE »

Découvrez la nouvelle exposition du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !

Une exposition photographique sous forme d’un abécédaire, tout public, pour apprendre à observer et admirer les détails et décors des façades de nos édifices.

MONTLOUIS-SUR-LOIRE, Médiathèque Stéphane Hessel aux horaires d’ouverture. .

6 Rue Jean-Jacques Rousseau Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

Experience the region’s heritage with the Loire-Touraine « Land of Art and History »! Enjoy tours and events centered around the region’s heritage.

L’événement Exposition Décors d’architecture Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37