Informations pratiques

Saint-Martin-le-Beau

Exposition « Décors d’architecture »

17 Rue de Tours Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-04-17

fin : 2027-04-25

Date(s) :

2027-04-17 2027-04-24

Nouveauté 2026 !

EXPOSITION « DÉCORS D’ARCHITECTURE »

Découvrez la nouvelle exposition du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !

Une exposition photographique sous forme d’un abécédaire, tout public, pour apprendre à observer et admirer les détailset décors des façades de nos édifices.

Nouveauté 2026 !

EXPOSITION « DÉCORS D’ARCHITECTURE »

Découvrez la nouvelle exposition du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !

Une exposition photographique sous forme d’un abécédaire, tout public, pour apprendre à observer et admirer les détailset décors des façades de nos édifices.

SAINT-MARTIN-LE-BEAU, Manoir Thomas Bohier

Samedi 17 et dimanche 18 avril, samedi 24 et dimanche 25 avril : 9h30 à 12h et 14h30 à 17h30

Lundi 19 avril : 15h à 18h .

17 Rue de Tours Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

New for 2026!

EXHIBITION: « ARCHITECTURAL DETAILS »

Discover the new exhibition from the Pays d’Art et d’Histoire Loire Touraine!

A photographic exhibition presented in the form of an alphabetical guide, suitable for all ages, designed to teach visitors how to observe and admire the details and

L’événement Exposition « Décors d’architecture » Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37