Exposition « Décors d’architecture » Saint-Martin-le-Beau
samedi 17 avril 2027 · Saint-Martin-le-Beau
Informations pratiques
Saint-Martin-le-Beau
Exposition « Décors d’architecture »
17 Rue de Tours Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-04-17
fin : 2027-04-25
Date(s) :
2027-04-17 2027-04-24
Nouveauté 2026 !
EXPOSITION « DÉCORS D’ARCHITECTURE »
Découvrez la nouvelle exposition du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !
Une exposition photographique sous forme d’un abécédaire, tout public, pour apprendre à observer et admirer les détailset décors des façades de nos édifices.
Nouveauté 2026 !
EXPOSITION « DÉCORS D’ARCHITECTURE »
Découvrez la nouvelle exposition du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !
Une exposition photographique sous forme d’un abécédaire, tout public, pour apprendre à observer et admirer les détailset décors des façades de nos édifices.
SAINT-MARTIN-LE-BEAU, Manoir Thomas Bohier
Samedi 17 et dimanche 18 avril, samedi 24 et dimanche 25 avril : 9h30 à 12h et 14h30 à 17h30
Lundi 19 avril : 15h à 18h .
17 Rue de Tours Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New for 2026!
EXHIBITION: « ARCHITECTURAL DETAILS »
Discover the new exhibition from the Pays d’Art et d’Histoire Loire Touraine!
A photographic exhibition presented in the form of an alphabetical guide, suitable for all ages, designed to teach visitors how to observe and admire the details and
L’événement Exposition « Décors d’architecture » Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37
À voir aussi à Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire)
- Soirée culturelle Auberge de la Treille Saint-Martin-le-Beau 16 septembre 2026
- Visite Libre du Manoir, Manoir de Thomas Bohier, Saint-Martin-le-Beau 20 septembre 2026
- Exposition « Saint-Martin-le-Beau : Flânerie en images », Manoir de Thomas Bohier, Saint-Martin-le-Beau 20 septembre 2026
- Visite guidée du Manoir, Manoir de Thomas Bohier, Saint-Martin-le-Beau 20 septembre 2026