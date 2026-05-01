Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Salle des fêtes Callac
Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Salle des fêtes Callac samedi 16 mai 2026.
Callac
Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures
Salle des fêtes Place Jean Auffret Callac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les dinosaures débarquent à Callac ! Préparez-vous pour un voyage de 65 millions d’années !
Découvrez répliques grandeur nature fossiles authentiques technologies interactives
– animations ludiques. Billetterie sur place uniquement. Venez vivre une expérience unique ! .
Salle des fêtes Place Jean Auffret Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Callac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol