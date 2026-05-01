Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Salle des fêtes Callac

Callac

Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures

Salle des fêtes Place Jean Auffret Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les dinosaures débarquent à Callac ! Préparez-vous pour un voyage de 65 millions d’années !

Découvrez répliques grandeur nature fossiles authentiques technologies interactives

– animations ludiques. Billetterie sur place uniquement. Venez vivre une expérience unique ! .

Salle des fêtes Place Jean Auffret Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Callac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol