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Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Salle des fêtes Callac

Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Salle des fêtes Callac samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place Jean Auffret

Ville : 22160 Callac

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Callac

Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures

Salle des fêtes Place Jean Auffret Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

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Salle des fêtes Place Jean Auffret Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Callac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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