Exposition « Découverte des dinosaures » Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Exposition « Découverte des dinosaures » Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 18 octobre 2025.
Exposition « Découverte des dinosaures »
Salle des fêtes Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Prêts pour un voyage dans le temps ? Les dinosaures débarquent à la Salle des Fêtes !
Découvrez l’allosaure, l’oviraptor et les autres créatures qui peuplaient la Terre il y a des millions d’années ! .
Salle des fêtes Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr
