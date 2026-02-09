Exposition DÉCOUVERTE DES OISEAUX Moréac
Exposition DÉCOUVERTE DES OISEAUX Moréac vendredi 20 mars 2026.
Exposition DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-03-20
Explorez le monde des oiseaux à travers une visite interactive qui ravira petits et
grands. Scannez les illustrations de Léna Mazilu pour découvrir les chants des
oiseaux. La Mésange bleue, le Pic vert, oiseaux des jardins mais aussi 25 espèces
citadines, du Moineau domestique à la Pie bavarde, en passant par diverses
espèces de pigeons. Exposition Birdie Memory. Heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition DÉCOUVERTE DES OISEAUX Moréac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE