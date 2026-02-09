Exposition DÉCOUVERTE DES OISEAUX Moréac

Exposition DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan

Début : 2026-03-20

fin : 2026-04-25

2026-03-20

Explorez le monde des oiseaux à travers une visite interactive qui ravira petits et

grands. Scannez les illustrations de Léna Mazilu pour découvrir les chants des

oiseaux. La Mésange bleue, le Pic vert, oiseaux des jardins mais aussi 25 espèces

citadines, du Moineau domestique à la Pie bavarde, en passant par diverses

espèces de pigeons. Exposition Birdie Memory. Heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

