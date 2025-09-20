Exposition Découverte du patrimoine local en images Rond-point de l’Octroi Rethel

Exposition Découverte du patrimoine local en images Rond-point de l’Octroi Rethel samedi 20 septembre 2025.

Exposition Découverte du patrimoine local en images

Rond-point de l’Octroi L’Agora Rethel Ardennes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-11-15

2025-09-20 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25

Cette année, venez profiter de la nouvelle exposition temporaire de l’Agora, mise en place à cette occasion !Envie de vous promener dans les rues anciennes des communes du Pays rethélois ? De découvrir les bâtiments qui ont existé et qui, parfois, existent encore ? C’est possible ! L’architecture rethéloise vous est racontée à travers des cartes postales des années 1900. De Sévigny-Waleppe en passant par Écly, jusqu’à Juniville, découvrez le patrimoine local en images.Accès libre, exposition présente à l’accueil de la médiathèque

Rond-point de l’Octroi L’Agora Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 74 85

English :

This year, come and take advantage of the new temporary exhibition at the Agora, set up for the occasion! Would you like to take a stroll through the old streets of the communes in the Pays rethélois? Discover the buildings that once existed, and in some cases still exist? Now you can! Discover the architecture of the Pays rethélois through postcards from the 1900s. From Sévigny-Waleppe through Écly to Juniville, discover the local heritage in pictures

German :

Dieses Jahr können Sie die neue Sonderausstellung in der Agora genießen, die zu diesem Anlass eingerichtet wurde!Haben Sie Lust, durch die alten Straßen der Gemeinden des Pays rethélois zu schlendern? Die Gebäude zu entdecken, die es einmal gab und die manchmal noch existieren? Das ist möglich! Die Architektur von Rethel wird Ihnen anhand von Postkarten aus der Zeit um 1900 erzählt. Von Sévigny-Waleppe über Écly bis hin zu Juniville können Sie das lokale Kulturerbe in Bildern entdecken

Italiano :

Quest’anno, venite a godervi la nuova mostra temporanea nell’Agorà, allestita per l’occasione! Volete passeggiare per le vecchie strade dei comuni del Pays rethélois? Volete scoprire gli edifici che esistevano, e in alcuni casi esistono ancora? Ora è possibile! L’architettura della regione del Rethélois è raccontata attraverso le cartoline del 1900. Da Sévigny-Waleppe a Écly fino a Juniville, scoprite il patrimonio locale in immagini

Espanol :

Este año, venga a disfrutar de la nueva exposición temporal del Ágora, instalada para la ocasión. ¿Le apetece pasear por las antiguas calles de los municipios del Pays rethélois? ¿Le gustaría descubrir los edificios que existieron, y que en algunos casos aún existen? Ahora puede hacerlo La arquitectura de la región de Rethélois contada a través de postales de los años 1900. Desde Sévigny-Waleppe hasta Juniville, pasando por Écly, descubra el patrimonio local en imágenes

