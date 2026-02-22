Exposition découverte du Pérou Bibliothèque municipale Quévert

Exposition découverte du Pérou

Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-31

Invitation au voyage

Aller à la découverte du Pérou… Admirer des photos de voyageurs… Rencontrer des membres de l’association Un enfant au Pérou qui exposent de l’artisanat péruvien… Voyager avec des livres.

Ces propositions constituent l’ensemble de l’exposition imaginée par la bibliothèque.

Des œuvres colorées réalisées par les enfants de l’accueil périscolaire complètent la mise à l’honneur de ce pays fruit de différentes influences, véritable puits de mémoire de toutes ses composantes ethniques et culturelles. Pays pluriel, autant de par sa population que par la folle diversité de sa nature.

Exposition visible aux heures d’ouverture au public .

