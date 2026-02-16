Exposition découverte L’histoire des Dinosaures Hippodrome de la Touche Craon

Exposition découverte L’histoire des Dinosaures

Hippodrome de la Touche Avenue de l’Hippodrome Craon Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Le règne des dinosaures une exposition ludique et pédagogique pour toute la famille !

Il y a plusieurs années de cela, l’exposition Le Règne des Dinosaures a été créée et depuis, chaque année, de nouvelles animations sont ajoutées pour émerveiller petits et grands.

Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous ! En tant que paléontologue d’un jour, vous pourrez explorer les plus célèbres dinosaures, dont un imposant Spinosaurus qui vous accueillera chaleureusement dans une mise en scène sombre et mystérieuse, rappelant l’univers de Jurassic Park .

Au total, une trentaine de spécimens de différentes tailles, y compris le Mosasaurus animé unique en Europe, seront présentés de manière plus vraie que nature. Cette aventure ludique et pédagogique durera environ 1h15 avec le quiz et la diffusion d’un documentaire sur le thème de la disparition des dinosaures, avec un T-Rex animatronique plus vrai que nature.

Les enfants pourront également participer à des ateliers sur la préhistoire et découvriront des faits intéressants, tels que le fait que le Tyrannosaurus était herbivore ou que le Pteranodon volait comme un oiseau. Cette expérience de découverte et de jeu est adaptée à tous les membres de la famille à partir de 3 ans et inclut des animations telles qu’une rencontre avec une trentaine de dinosaures, une fouille archéologique et des modules pédagogiques.

Billets disponibles en ligne et sur place.

Aucune réservation obligatoire. .

