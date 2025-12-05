Exposition : découvrez le projet Hébert ! Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

DU 5 DEC. AU 5 JANV. 2025

Le projet Hébert se concrétise !

D’ici 2030, le quartier de la Chapelle poursuivra sa transformation pour offrir un cadre de vie toujours plus apaisé, accessible et agréable. Situé entre les rues de l’Evangile et Cugnot, le projet Hébert proposera des logements, des commerces et services de proximité, des bureaux ainsi que des locaux d’activité artisanale. Il fera également la part belle à la nature en ville, avec un square et une promenade plantée.

Cette exposition a été mise au point par Espaces ferroviaires.

À travers cette exposition, découvrez la programmation, les ambitions environnementales et l’aménagement des espaces publics de votre futur quartier.

Du vendredi 05 décembre 2025 au lundi 05 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/