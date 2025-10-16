Exposition « Découvrez les grandes fermes » Maison du Parc, Château de la Madeleine, chemin Jean Racine Chevreuse

Exposition « Découvrez les grandes fermes » Maison du Parc, Château de la Madeleine, chemin Jean Racine Chevreuse jeudi 16 octobre 2025.

Exposition « Découvrez les grandes fermes » 16 – 19 octobre Maison du Parc, Château de la Madeleine, chemin Jean Racine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00 – 2025-10-16T19:00:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

« Découvrez les grandes fermes »

Exposition photographique, sur les murs extérieurs de la Maison du Parc, illustrant les corps de fermes remarquables du territoire.

Maison du Parc, Château de la Madeleine, chemin Jean Racine chemin Jean Racine 78472 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France

Exposition « Découvrez les grandes fermes »

©YAB