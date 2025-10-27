Exposition « Découvrir le jardin » de Simon Hureau Bibliothèque Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Début : 2025-10-27T10:00 – 2025-10-27T12:00

Fin : 2025-11-12T14:00 – 2025-11-12T18:00

Venez découvrir le travail et le processus de création de Simon Hureau dans ses deux ouvrages autour du jardin et de la permaculture : L’Oasis et Un jardin extraordinaire. Un voyage à travers de magnifiques planches d’insectes, de plantes et de nature à partir de crayonnés et d’originaux terminés.

Bibliothèque Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 24 91 »}, {« type »: « email », « value »: « bib.plv@terredauge.fr »}]

Dans le cadre d’Imaginons demain, venez découvrir une exposition de l’auteur de bande dessinée Simon Hureau à la bibliothèque Terre d’Auge de Pont-l’Évêque. exposition