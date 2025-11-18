Exposition Découvrir le jardin de Simon Hureau Fontenay-le-Marmion

Exposition Découvrir le jardin de Simon Hureau

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05

Venez découvrir le travail et le processus de création de Simon Hureau dans ses deux ouvrages autour du jardin et de la permaculture L’Oasis et Un jardin extraordinaire. Un voyage à travers de magnifiques planches d’insectes, de plantes et de nature à partir de crayonnés et d’originaux terminés.

11ter Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 19 41 mediatheque@fontenaylemarmion.fr

English : Exposition Découvrir le jardin de Simon Hureau

Come and discover Simon Hureau?s work and creative process in his two books on gardening and permaculture: L?Oasis and Un jardin extraordinaire. A journey through magnificent plates of insects, plants and nature, based on pencil sketches and finished originals.

German : Exposition Découvrir le jardin de Simon Hureau

Entdecken Sie die Arbeit und den Schaffensprozess von Simon Hureau in seinen beiden Werken rund um den Garten und die Permakultur: L’Oasis und Un jardin extraordinaire. Eine Reise durch wunderschöne Tafeln mit Insekten, Pflanzen und der Natur anhand von Bleistiftzeichnungen und fertiggestellten Originalen.

Italiano :

Venite a scoprire il lavoro e il processo creativo di Simon Hureau nei suoi due libri sul giardinaggio e la permacultura: L’Oasis e Un jardin extraordinaire. Un viaggio attraverso magnifiche tavole di insetti, piante e natura, basate su schizzi a matita e originali finiti.

Espanol :

Venga a descubrir el trabajo y el proceso creativo de Simon Hureau en sus dos libros sobre jardinería y permacultura: L’Oasis y Un jardin extraordinaire. Un viaje a través de magníficas láminas de insectos, plantas y naturaleza, basadas en bocetos a lápiz y originales acabados.

