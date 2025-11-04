EXPOSITION DÉCOUVRIR LE MÉTIER D’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) Langogne

11 Boulevard Charles de Gaulle Langogne Lozère

Gratuit
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-26

2025-11-04

Exposition pour découvrir le métier d’assistant(e) Maternel(le).
Visite libre et gratuite aux horaires de la Médiathèque du Haut-Allier Margeride.
Visite libre et gratuite aux horaires de la Médiathèque du Haut-Allier Margeride.

11 Boulevard Charles de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65  biblio.langogne@gmail.com

English :

Exhibition to discover the profession of Maternal Assistant.
Free admission during Médiathèque du Haut-Allier Margeride opening hours.

German :

Ausstellung, um den Beruf des/der Assistant Maternel(e) zu entdecken.
Freie und kostenlose Besichtigung zu den Öffnungszeiten der Mediathek des Haut-Allier Margeride.

Italiano :

Mostra per saperne di più sul mestiere di assistente all’infanzia.
Ingresso libero durante gli orari di apertura della Médiathèque du Haut-Allier Margeride.

Espanol :

Exposición para conocer mejor el oficio de cuidador de niños.
Entrada gratuita durante el horario de apertura de la Médiathèque du Haut-Allier Margeride.

