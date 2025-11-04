EXPOSITION DÉCOUVRIR LE MÉTIER D’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) Langogne
EXPOSITION DÉCOUVRIR LE MÉTIER D’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
11 Boulevard Charles de Gaulle Langogne Lozère
Gratuit
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-26
2025-11-04
Exposition pour découvrir le métier d’assistant(e) Maternel(le).
Visite libre et gratuite aux horaires de la Médiathèque du Haut-Allier Margeride.
Visite libre et gratuite aux horaires de la Médiathèque du Haut-Allier Margeride. .
11 Boulevard Charles de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
English :
Exhibition to discover the profession of Maternal Assistant.
Free admission during Médiathèque du Haut-Allier Margeride opening hours.
German :
Ausstellung, um den Beruf des/der Assistant Maternel(e) zu entdecken.
Freie und kostenlose Besichtigung zu den Öffnungszeiten der Mediathek des Haut-Allier Margeride.
Italiano :
Mostra per saperne di più sul mestiere di assistente all’infanzia.
Ingresso libero durante gli orari di apertura della Médiathèque du Haut-Allier Margeride.
Espanol :
Exposición para conocer mejor el oficio de cuidador de niños.
Entrada gratuita durante el horario de apertura de la Médiathèque du Haut-Allier Margeride.
