Exposition : découvrir Montouliers autrement, Ancienne cave Coopérative de Montouliers, Montouliers

Informations pratiques

Exposition : découvrir Montouliers autrement 19 et 20 septembre Ancienne cave Coopérative de Montouliers Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Les Amis de Montouliers vous accueille dans l’ancienne cave coopérative d’Olivier et Nathalie Rouge pour porter un nouveau regard sur le village et ses habitants.

Au fil de votre visite, découvrez les anciens commerces du village, reconstitués grâce à l’imagination des membres de l’association et avec l’aide de l’intelligence artificielle, des panneaux de photographies anciennes, les correspondances du soldat Nicolas, une frise de regards ainsi qu’une exposition consacrée aux artistes montouliérains.

Une rétrospective de l’exposition organisée en 2024 sera également présentée.

Une fiche de parcours sera mise à la disposition des visiteurs pour partir à la découverte du village sur les traces de ses anciens commerces.

Ancienne cave Coopérative de Montouliers 3 rue de la cave coopérative 34310 Montouliers Montouliers 34310 Hérault Occitanie 06 34 24 23 01 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552004879983 Créée en 1937 par l’architecte Émile Peyre, la cave coopérative Les Crus de Montouliers témoigne de l’importance de la viticulture dans l’histoire du village. En 1979, elle rassemblait encore 106 adhérents exploitant 309 hectares de vignes.

Aujourd’hui désaffectée, la cave a été reconvertie en lieu d’exposition, offrant une nouvelle vie à ce remarquable témoin du patrimoine viticole local. Parking à proximité

L’Association « Les Amis de Montouliers », vous accueille dans l’ancienne cave coopérative d’Olivier et de Nathalie ROUGE, pour porter de nouveaux regards sur leur beau village et sur ses habitants.

© Les amis de Montouliers