Exposition Découvrons le potager

Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-02-28

Exposition Découvrons le potager en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des ArdennesEntrée libre, tout public.

.

Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 33 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: Découvrons le potager (Let’s discover the vegetable garden) in partnership with the Bibliothèque Départementale des ArdennesFree admission, general public.

L’événement Exposition Découvrons le potager Tournes a été mis à jour le 2026-02-06 par Ardennes Tourisme