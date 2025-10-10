Exposition Dedans Dehors Marseille 4e Arrondissement

Du 11/10 au 07/11/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h. 162 boulevard libération Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du festival POC nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir notre nouvelle exposition Dedans Dehors , une rencontre singulière entre Audrey Colombani, photographe et Arnaud Mobillon, peintre et plasticien

Dans le cadre du festival POC nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir notre nouvelle exposition Dedans Dehors , une rencontre singulière entre deux univers artistiques celui de Audrey Colombani, photographe de rue qui capte la vie au gré de ses déplacements, et celui de Arnaud Mobillon, peintre et plasticien dont le regard scrute l’humain dans toute sa fragilité et sa force.



Plongez dans leurs regards, c’est découvrir des récits suspendus.



Audrey saisit la ville dans ses instants les plus spontanés un reflet, une posture, une silhouette qui se détache dans le flux urbain. Ses photographies nous rappellent que chaque coin de rue recèle une émotion, souvent subtile et éphémère mais intensément personnelle.



Arnaud, lui, explore une dimension plus intérieure. Ses peintures traduisent une quête personnelle, traversée par la maladie mais aussi par une énergie créatrice salvatrice. Ses corps fragmentés, ses visages marqués de symboles et de poésie, nous parlent du rapport à soi et aux autres. Ici, le geste devient vecteur introspectif et curatif, une manière de transformer la douleur en force. Les regards de ses portraits, souvent intenses, viennent chercher le nôtre, créant une résonance intime.



Dedans Dehors est ainsi une double invitation à parcourir les rues et des portraits, et à plonger dans l’art comme chemin de vie. Ensemble, ils racontent l’histoire de ce que nous voyons autour de nous, mais aussi de ce que nous portons en nous. Nous vous attendons nombreux pour cette exposition où chaque œuvre attend, à son tour, son observateur.



Rdv le 10/10 à partir de 19h à la galerie en présence des artistes pour un moment convivial ! .

162 boulevard libération Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 63 64 82 contact@dorati.fr

English :

As part of the POC festival, we are pleased to invite you to discover our new exhibition Dedans Dehors , a singular encounter between photographer Audrey Colombani and painter Arnaud Mobillon

German :

Im Rahmen des POC-Festivals freuen wir uns, Sie einzuladen, unsere neue Ausstellung Dedans Dehors zu entdecken, eine einzigartige Begegnung zwischen Audrey Colombani, Fotografin, und Arnaud Mobillon, Maler und Plastiker

Italiano :

Nell’ambito del festival POC, siamo lieti di invitarvi a scoprire la nostra nuova mostra Dedans Dehors , un incontro unico tra la fotografa Audrey Colombani e il pittore Arnaud Mobillon

Espanol :

En el marco del festival POC, nos complace invitarle a descubrir nuestra nueva exposición Dedans Dehors , un encuentro único entre la fotógrafa Audrey Colombani y el pintor Arnaud Mobillon

