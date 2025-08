Exposition Dédé Macchabée Sancerre

Exposition Dédé Macchabée Sancerre samedi 9 août 2025.

Exposition Dédé Macchabée

Place du Connétable Sancerre Cher

Gratuit

Début : 2025-08-09

fin : 2025-09-14

2025-08-09

Venez découvrir une partie de l’oeuvre de Dédé Macchabée lors de cette exposition intitulée « Le secret des jardins retrouvés ».

Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 15 04

English :

Come and discover some of Dédé Macchabée’s work at this exhibition entitled « Le secret des jardins retrouvés ».

German :

Entdecken Sie in dieser Ausstellung mit dem Titel « Das Geheimnis der wiedergefundenen Gärten » einen Teil des Werks von Dédé Macchabée.

Italiano :

Venite a scoprire alcune opere di Dédé Macchabée in questa mostra intitolata « Le secret des jardins retrouvés ».

Espanol :

Venga a descubrir algunas de las obras de Dédé Macchabée en esta exposición titulada « Le secret des jardins retrouvés ».

