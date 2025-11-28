Exposition d’Edith Vachez Cochard Saulieu

Exposition d’Edith Vachez Cochard

4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-22

2025-11-28

Découvrez les peintures d’Edith Vachez-Cochard au café Parisien de Saulieu. Pastels de portraits, natures mortes, et animaux vous attendent.   .

4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56 

