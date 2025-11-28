Exposition d’Edith Vachez Cochard Saulieu
Exposition d’Edith Vachez Cochard Saulieu vendredi 28 novembre 2025.
Exposition d’Edith Vachez Cochard
4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-22
2025-11-28
Découvrez les peintures d’Edith Vachez-Cochard au café Parisien de Saulieu. Pastels de portraits, natures mortes, et animaux vous attendent. .
4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56
