Exposition Deeper than the Sea et autres histoires de Beans Marie-Louise Atelier d’encadrement Saint-Étienne

Exposition Deeper than the Sea et autres histoires de Beans
Marie-Louise Atelier d’encadrement 8 rue des Creuses Saint-Étienne Loire
Début : 2025-11-20
L’exposition Deeper than the Sean… & autres histoires de Beans , revient pour la toute dernière fois (avec de nouvelles pièces inédites), et j’ai le plaisir de vous inviter dans mon univers, chez Marie-Louise Atelier d’encadrement, à Saint-Etienne.
English :
The exhibition Deeper than the Sean… & other stories of Beans , is back for the very last time (with new, never-before-seen pieces), and I’m delighted to invite you into my world, at Marie-Louise Atelier d’encadrement, in Saint-Etienne.
German :
Die Ausstellung Deeper than the Sean… & autres histoires de Beans , kehrt zum allerletzten Mal zurück (mit neuen, unveröffentlichten Stücken), und ich freue mich, Sie in meine Welt bei Marie-Louise Atelier d’encadrement in Saint-Etienne einladen zu können.
Italiano :
La mostra Deeper than the Sean… & autres histoires de Beans , è tornata per l’ultima volta (con nuovi pezzi inediti) e sono lieta di invitarvi nel mio mondo, presso l’Atelier d’encadrement Marie-Louise, a Saint-Etienne.
Espanol :
La exposición Deeper than the Sean… & autres histoires de Beans , vuelve por última vez (con nuevas piezas inéditas), y estoy encantada de invitarles a entrar en mi mundo, en Marie-Louise Atelier d’encadrement, en Saint-Etienne.
