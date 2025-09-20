Exposition Dehors Dedans Chapelle Sainte-Thérèse Labenne

Exposition Dehors Dedans Chapelle Sainte-Thérèse Labenne samedi 20 septembre 2025.

Chapelle Sainte-Thérèse 20 Allée de l'Hélio-Marin Labenne Landes

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-05

2025-09-20

François Gaulier propose une oeuvre immersive « Dehors-dedans » composée de 33 arches de grosse laine de couleur jaune qui dessinent naturellement des courbes dans l'espace de la chapelle. Les visiteurs peuvent déambuler entre les arches dans la chapelle.

Chapelle ouverte tous les jours de 14h à 19h.

Accès aux personnes à mobilité réduite non possible

Absence de commodités à proximité immédiate pas de parking, toilettes, ou point d’eau

Merci aux visiteurs de respecter l’environnement et de ne pas marcher sur la dune lors de leur balade. .

Chapelle Sainte-Thérèse 20 Allée de l'Hélio-Marin Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Exposition Dehors Dedans

François Gaulier’s immersive work « Dehors-dedans » (Outside-In) is made up of 33 arches of coarse yellow wool, which naturally form curves in the chapel space. Visitors can wander between the arches in the chapel.

German : Exposition Dehors Dedans

François Gaulier schlägt ein immersives Werk « Dehors-dedans » vor, das aus 33 Bögen aus grober gelber Wolle besteht, die auf natürliche Weise Kurven in den Raum der Kapelle zeichnen. Die Besucher können zwischen den Bögen in der Kapelle umherwandern.

Italiano :

L’opera immersiva di François Gaulier « Dehors-dedans » (Outside-In) è composta da 33 archi di lana gialla grossa che formano naturalmente delle curve nello spazio della cappella. I visitatori possono passeggiare tra gli archi della cappella.

Espanol : Exposition Dehors Dedans

La obra inmersiva de François Gaulier « Dehors-dedans » (Fuera-dentro) está formada por 33 arcos de lana gruesa amarilla que forman curvas de forma natural en el espacio de la capilla. Los visitantes pueden pasear entre los arcos de la capilla.

