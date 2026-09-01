Informations pratiques

Tarbes

Exposition « Dehors dedans » par Liis Lillo

TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-19

À la croisée de la photographie et de l’installation, le travail de Liis Lillo explore le concept d’habitat, au-delà de la sphère architecturale. La photographe met son propre corps en scène, en osmose avec l’environnement dans lequel elle se dissimule, pour mesurer la lisière entre intérieur et extérieur.

Passant de l’image à l’objet, elle ramène la nature dans l’espace domestique en transformant du mobilier en éléments de paysage.

Dans ses derniers projets, Liis Lillo s’intéresse au ré-ensauvagement comme expression de la résilience, à travers des espèces exotiques envahissantes souvent perçues comme nuisibles qui prospèrent dans des milieux perturbés par l’homme.

EXPOSITION à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h

VERNISSAGE : vendredi 18 septembre à partir de 19h

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TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 00 15 infomnibus@orange.fr

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English :

%C0 At the intersection of photography and installation art, Liis Lillo’s work explores the concept of habitat, extending beyond the realm of architecture. The photographer stages her own body, in harmony with the environment in which she conceals herself, to gauge the boundary between interior and exterior.

Moving from image to object, she brings nature into the domestic space by transforming furniture into elements of the landscape.

In her latest projects, Liis Lillo explores rewilding as an expression of resilience, through invasive exotic species—often perceived as pests—that thrive in environments disrupted by humans.

EXHIBITION OPEN Wednesday through Saturday from 3 p.m. to 7 p.m.

OPENING RECEPTION: Friday, September 18, starting at 7 p.m.

L’événement Exposition « Dehors dedans » par Liis Lillo Tarbes a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de Tarbes|CDT65