Exposition « Déjà Demain » Présidial Quimperlé

Exposition « Déjà Demain » Présidial Quimperlé vendredi 17 octobre 2025.

Exposition « Déjà Demain »

Présidial 13B Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Date :
Début : 2025-10-17 15:00:00
fin : 2025-11-02 18:30:00

Date(s) :
2025-10-17

Cette exposition de photographies propose de capter,à travers une série personnelle, ces traces discrètes d’une vision du futur proche, sans nostalgie, mais avec lucidité, sensibilité et peut-être une pointe d’utopie.
Le temps se fige sous l’objectif du photographe, témoin attentif du monde qu’il traverse. On pourrait s’en tenir à cette idée, mais ce serait ignorer la subjectivité qui altère tout témoignage, en laissant entrevoir un futur pressenti.   .

Présidial 13B Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 32 29 70 66 

