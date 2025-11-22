Exposition d’Élise Beignard Les chemins Marolles-les-Braults
16 boulevard de la gare Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-30
2025-11-22
L’atelier d’Emilise ouvre ses portes sur de nouvelles œuvres tournées vers la nature…
La plume et le pinceau, d’un œil contemplatif vont transcendant au détour des chemins , partagés avec vous des instants d’humanité
Elise Beignard vous invite à son exposition dans son atelier de Marolles-les-Braults du 22 au 30 novembre, du mercredi au dimanche de 14h30 18h.
Entrée libre .
16 boulevard de la gare Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 19 26 elise2b@orange.fr
English :
Emilise’s studio opens its doors to new works inspired by nature…
German :
Das Atelier von Emilise öffnet seine Türen für neue Werke, die sich der Natur zuwenden…
Italiano :
Lo studio di Emilise apre le porte a nuove opere ispirate alla natura…
Espanol :
El estudio de Emilise abre sus puertas a nuevas obras inspiradas en la naturaleza…
