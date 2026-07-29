Exposition Delphine Devos Sculpture / peinture Galerie des Sept Coutances
mardi 3 novembre 2026 · Galerie des Sept · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Exposition Delphine Devos Sculpture / peinture
Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-03 10:30:00
fin : 2026-11-28 18:30:00
Date(s) :
2026-11-03
À travers ses sculptures et ses peintures expressionnistes, Delphine Devos explore le corps féminin avec une grande liberté de forme et une profonde sensibilité. Son univers artistique donne à voir des silhouettes généreuses, parfois grotesques ou déformées, qui traduisent les cicatrices de la vie et les blessures de l’âme avec une poésie teintée de mélancolie. Inspirée par le monde qui l’entoure, l’artiste crée dans l’urgence et la spontanéité des créatures qui ne sont que le prolongement d’elle-même . Travaillant la terre auto-durcissante pour la sculpture et l’acrylique comme l’huile sur toile de lin pour la peinture, Delphine Devos développe une œuvre singulière, à la fois touchante, expressive et profondément humaine.
Elle travaille la sculpture avec une technique de terre auto-durcissante et la peinture à l’acrylique et à l’huile sur toile de lin. Son atelier d’artiste est installé à Ry en Seine-Maritime.
Pratique
Du 3 au 28 novembre 2026.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 18h30.
Entrée libre. .
Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67 lagaleriedessept@gmail.com
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English : Exposition Delphine Devos Sculpture / peinture
L’événement Exposition Delphine Devos Sculpture / peinture Coutances a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme
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