EXPOSITION DEMAIN S’ÉCRIT AUJOURD’HUI CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE Saint-Gaudens

EXPOSITION DEMAIN S’ÉCRIT AUJOURD’HUI

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 1 Rue Jean Pégot Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-19

L’exposition Demain s’écrit aujourd’hui montre la réalité d’enfants victimes de violences conjugales.

L’artiste photographe Camille Gharbi expose une vingtaine de clichés réalisés en immersion dans des centres qui accueillent, accompagnent et hébergent des femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants.

L’exposition est également visible à la Maison de ma Région de Saint-Gaudens. .

The Demain s?écrit aujourd?hui (Tomorrow is written today) exhibition shows the reality of children who are victims of domestic violence.

