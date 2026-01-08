Exposition d’Emilia RICKEBUSCH

Vergt Dordogne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-19

2026-02-06

Le Bureau d’Information Touristique de Vergt vous accueille pour venir découvrir l’exposition de Emilia RICKEBUSCH, peintre.

ENTRÉE LIBRE

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10

English :

The Vergt Tourist Information Office welcomes you to discover the exhibition by painter Emilia RICKEBUSCH.

FREE ENTRY

L’événement Exposition d’Emilia RICKEBUSCH Vergt a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux