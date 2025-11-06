Exposition d’Emilio Azevedo à la maison d’Auguste Comte Maison d’Auguste Comte Paris

À l’occasion du festival PhotoSaintGermain, la Maison d’Auguste Comte accueille à partir du 6 novembre l’exposition « Rondônia. Comment je suis tombé amoureux d’une ligne » par l’artiste photographe belgo-brésilien Emilio Azevedo.

L’exposition se penche sur le devenir-image du territoire amazonien et propose un récit ouvert de l’histoire de son intégration à l’espace national brésilien. Elle explore les transformations du territoire à travers le dialogue entre archives et images contemporaines, invitant le spectateur à percevoir les strates temporelles et symboliques qui traversent la forêt.

L’enquête visuelle d’Emilio Azevedo s’articule autour des archives documentant les explorations du maréchal Rondon au début du XXᵉ siècle et de leur prolongement contemporain, en particulier la route transamazonienne BR-364. Les photographies contemporaines dialoguent avec ces archives conservées au Musée du quai Branly, offrant un regard croisé sur le passé et le présent.

Par des jeux de montage et la confrontation entre travail d’archives et arpentage du terrain, l’artiste relie des événements a priori sans lien. À la manière de Beckett, une digression en appelle une autre. Faits, hypothèses, histoire officielle, mémoire effacée et récit personnel se mêlent, laissant la fiction s’infiltrer dans le réel ou révélant la part fictionnelle des grands récits nationaux.

Chaque lieu devient un miroir de l’autre : les traces des explorations anciennes éclairent les transformations actuelles, tandis que routes et paysages contemporains font émerger les tensions sociales, politiques et symboliques qui traversent le territoire. La construction de l’exposition reflète cette traversée, invitant le spectateur à cheminer à travers les images et les archives, et à percevoir le temps et l’espace comme des strates imbriquées.

En écho à cette exploration, le musée du quai Branly – Jacques Chirac présente, du 9 octobre 2025 au 26 janvier 2026, les œuvres d’Emilio Azevedo issues de son projet Rondônia (Comment je suis tombé amoureux d’une ligne), lauréat du Prix pour la photographie du musée.

En partenariat avec le Musée du Quai Branly

Avec le soutien de l’Ambassade du Brésil

. Vernissage: le jeudi 6 novembre de 18h à 21h

Horaires de l’exposition

. Du 6 au 30 novembre, l’exposition sera ouverte du mardi au samedi, entrée libre (De 14h à 18h)

. Du 2 au 20 décembre, l’exposition ouvrira aux horaires et tarifs habituels du musée (le mardi et le mercredi de 14h à 17h ou sur demande pour les autres jours).

Exposition photo « Rondônia. Comment je suis tombé amoureux d’une ligne » , d’Emilio Azevedo, à la Maison d’Auguste Comte.

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

Fermé le mardi 11 novembre 2025

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Maison d’Auguste Comte 10, rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris

https://www.photosaintgermain.com/editions/2025/parcours/maison-dauguste-comte +33143260856 auguste.comte.paris@gmail.com https://www.facebook.com/MaisonAugusteComte https://www.facebook.com/MaisonAugusteComte https://x.com/augustecomte75