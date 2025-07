Exposition démonstration Loches

Le public pourra découvrir quelques cartels du 18ème siècle en marqueterie (écaille de tortue et laiton) après restauration, et échanger avec les deux artisans d’art qui évoqueront leurs techniques respectives de l’ébénisterie et de l’horlogerie.

Gilles Vassort, Maître Artisan d’art horloger, a le plaisir d’inviter le Maître Artisan d’art ébéniste Dominique Delalande avec qui il collabore régulièrement pour la restauration du patrimoine horloger.

5 Rue de Tours Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 01 97 gvassort@yahoo.fr

English :

The public can discover some 18th-century inlaid cartels (tortoiseshell and brass) after restoration, and talk to the two craftsmen about their respective cabinetmaking and watchmaking techniques.

German :

Das Publikum kann einige restaurierte Intarsien (Schildpatt und Messing) aus dem 18. Jahrhundert besichtigen und sich mit den beiden Kunsthandwerkern austauschen, die über ihre jeweiligen Techniken der Kunsttischlerei und der Uhrmacherei sprechen.

Italiano :

Il pubblico potrà scoprire alcuni cartelli intarsiati del XVIII secolo (tartaruga e ottone) dopo il restauro e parlare con i due artigiani delle rispettive tecniche di ebanisteria e orologeria.

Espanol :

El público podrá descubrir algunas cartelas con incrustaciones del siglo XVIII (carey y latón) tras su restauración, y conversar con los dos artesanos sobre sus respectivas técnicas de ebanistería y relojería.

