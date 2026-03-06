Exposition D’Encre et de vent La Haye du Puits La Haye

Exposition D’Encre et de vent

La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14

fin : 2026-05-13

2026-04-14

Tout doucement, entrer dans l’eau, se tremper l’âme. Une installation poétique de calligraphie sur le thème de la mer par Antoinette Pham. Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Lundi/mardi/vendredi 15h/18h, mercredi 10h/18h, samedi 10h/17h. Tout public, gratuit. .

La Haye du Puits 5 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

