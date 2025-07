exposition d’enluminures et Tempéras Les Voivres

Les Voivres Vosges

Samedi 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06 18:30:00

2025-09-06

Exposition d’enluminures et de tempéras à l’association la voûte à Les Voivres.Tout public

36 rue le village Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 6 78 80 54 49

English :

Exhibition of illuminations and temperae at the association la voûte in Les Voivres.

German :

Ausstellung von Buchmalereien und Tempeln bei der Association la voûte in Les Voivres.

Italiano :

Mostra di illuminazioni e tempere presso l’associazione la voûte a Les Voivres.

Espanol :

Exposición de iluminaciones y temperas en la asociación la voûte de Les Voivres.

L’événement exposition d’enluminures et Tempéras Les Voivres a été mis à jour le 2025-07-24 par OT EPINAL ET SA REGION