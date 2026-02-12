Exposition d’enluminures Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
Exposition d’enluminures Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer samedi 21 février 2026.
Exposition d’enluminures
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-21
fin : 2026-03-08
2026-02-21
La médiathèque accueille l’exposition d’enluminures de Hélène Luyckx du 21 février au 8 mars.
À travers cet art ancestral, l’artiste met le texte en lumière grâce au parchemin, aux pigments naturels et à la feuille d’or.
Une exposition à découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
Through this ancestral art, Hélène Luyckx brings the text to light using parchment, natural pigments and gold leaf
