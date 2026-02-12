Exposition d’enluminures Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Exposition d’enluminures Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer samedi 21 février 2026.

Exposition d’enluminures

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-21
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-02-21

À travers cet art ancestral, Hélène Luyckx met le texte en lumière grâce au parchemin, aux pigments naturels et à la feuille d’or
La médiathèque accueille l’exposition d’enluminures de Hélène Luyckx du 21 février au 8 mars.

À travers cet art ancestral, l’artiste met le texte en lumière grâce au parchemin, aux pigments naturels et à la feuille d’or.

Une exposition à découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie   mediatheque@saintaubinsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through this ancestral art, Hélène Luyckx brings the text to light using parchment, natural pigments and gold leaf

L’événement Exposition d’enluminures Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par Calvados Attractivité