Deux-Sèvres

Les deux artistes sont invités à montrer, mêler leurs créations tout au long des 6 salles d’exposition du musée Bernard d’Agesci. Artistes et amis, amis et artistes, ils se rencontrent, se croisent, se rapprochent et s’éloignent sans jamais se séparer réellement. Images anciennes, gravures, se déchirent, se croisent et se recomposent dans un Dénouer Renouer qui rythme et nourrit une quête intellectuelle et esthétique qui, comme le dit Philippe Guesdon ne doit pas seulement témoigner mais déceler, révéler, notifier, dénoncer, proclamer. .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00

