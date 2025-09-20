Exposition dentelle et fuseaux Maisontiers

Maisontiers Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’association de Maisontiers reçoit cette année une association de dentelle et fuseaux, pour une exposition de travail réalisé. Ils vous invitent à venir découvrir cette exposition, ce week-end du 20 et 21 septembre, à la salle des fêtes de Maisontiers, en face de l’église. La visite est libre et gratuite, le samedi, de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Des initiations seront proposées, au tarif de 5 euros. Renseignements 06.49.98.44.84 ou viviernadine79@gmail.com .

