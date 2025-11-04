Exposition Dentelles aux fuseaux Place Jean Louis Labbe Broons

Exposition Dentelles aux fuseaux

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-04

fin : 2025-12-13

2025-11-04

Pierre Viet, dentellier broonais, partage sa passion pour la dentelle aux fuseaux technique manuelle de tissage de napperons, mouchoirs, broderies en dentelle faites à la main à partir de fils enroulés sur des fuseaux.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

