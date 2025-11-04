Exposition Dentelles aux fuseaux Place Jean Louis Labbe Broons
Exposition Dentelles aux fuseaux
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-04
fin : 2025-12-13
2025-11-04
Pierre Viet, dentellier broonais, partage sa passion pour la dentelle aux fuseaux technique manuelle de tissage de napperons, mouchoirs, broderies en dentelle faites à la main à partir de fils enroulés sur des fuseaux.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
Place Jean Louis Labbe Médiathèque L’Hirondelle Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
