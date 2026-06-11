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Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs… Hôtel du Doyen Bayeux

Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs… Hôtel du Doyen Bayeux

Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs… Hôtel du Doyen Bayeux mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Hôtel du Doyen

Adresse : 11 rue Lambert Leforestier

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Bayeux

Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs…

Hôtel du Doyen 11 rue Lambert Leforestier Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Le Conservatoire de la Dentelle de Bayeux organise une exposition de dentelles du 15 juillet au 22 août 2026 à l’Hôtel du Doyen (1er étage).
A découvrir nombreuses pièces de dentelles européennes dont la dentelle de Bayeux, expo/projection conférence/ateliers/souvenirs.
Entrée 3€
Le Conservatoire de la Dentelle de Bayeux organise une exposition de dentelles du 15 juillet au 22 août 2026 à l’Hôtel du Doyen (1er étage).
Vous y découvrirez de nombreuses pièces de dentelles européennes dont la dentelle de Bayeux, exposition/projection d’une conférence/ateliers découverte sur réservation/démonstrations/ souvenirs
Entrée 3€ tombola organisée avec l’ensemble des billets d’entrée.
Accès PMR par la rue Tardif.   .

Hôtel du Doyen 11 rue Lambert Leforestier Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 06 47 89 59  contact@dentellesbayeux.com

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English : Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs…

The Bayeux Lace Conservatory is organising a lace exhibition from 15 July to 22 August 2026 at the Hôtel du Doyen (1st floor).
On display: numerous pieces of European lace, including Bayeux lace, exhibition/projection/lecture/workshops/memories.
Admission €3

L’événement Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs… Bayeux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bayeux Intercom

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