Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs… Hôtel du Doyen Bayeux

Bayeux

Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs…

Hôtel du Doyen 11 rue Lambert Leforestier Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Conservatoire de la Dentelle de Bayeux organise une exposition de dentelles du 15 juillet au 22 août 2026 à l’Hôtel du Doyen (1er étage).

A découvrir nombreuses pièces de dentelles européennes dont la dentelle de Bayeux, expo/projection conférence/ateliers/souvenirs.

Entrée 3€

Le Conservatoire de la Dentelle de Bayeux organise une exposition de dentelles du 15 juillet au 22 août 2026 à l’Hôtel du Doyen (1er étage).

Vous y découvrirez de nombreuses pièces de dentelles européennes dont la dentelle de Bayeux, exposition/projection d’une conférence/ateliers découverte sur réservation/démonstrations/ souvenirs

Entrée 3€ tombola organisée avec l’ensemble des billets d’entrée.

Accès PMR par la rue Tardif. .

Hôtel du Doyen 11 rue Lambert Leforestier Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 06 47 89 59 contact@dentellesbayeux.com

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English : Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs…

The Bayeux Lace Conservatory is organising a lace exhibition from 15 July to 22 August 2026 at the Hôtel du Doyen (1st floor).

On display: numerous pieces of European lace, including Bayeux lace, exhibition/projection/lecture/workshops/memories.

Admission €3

L’événement Exposition Dentelles d’ici et d’ailleurs… Bayeux a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bayeux Intercom