Exposition Dentelles et Broderies d’ici et d’ailleurs

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-12 18:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Venez découvrir l’exposition de dentelles et broderies d’ici et d’ailleurs , en partenariat avec le Comité d’animation culturelle de Barbezieux, Reignac Patrimoine Les Bonimenteurs et la MJC.

.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 10 58 07

English : Exposition Dentelles et Broderies d’ici et d’ailleurs

Come and discover the exhibition of lace and embroidery ‘from here and elsewhere’, in partnership with the Barbezieux Cultural Events Committee, Reignac Patrimoine Les Bonimenteurs and the MJC.

German : Exposition Dentelles et Broderies d’ici et d’ailleurs

Entdecken Sie die Ausstellung von Spitzen und Stickereien d’ici et d’ailleurs , die in Zusammenarbeit mit dem Comité d’animation culturelle de Barbezieux, Reignac Patrimoine Les Bonimenteurs und dem MJC veranstaltet wird.

Italiano : Exposition Dentelles et Broderies d’ici et d’ailleurs

Venite a scoprire la mostra di pizzi e ricami da qui e da altrove , in collaborazione con il Comité d’animation culturelle de Barbezieux, Reignac Patrimoine Les Bonimenteurs e il MJC.

Espanol : Exposition Dentelles et Broderies d’ici et d’ailleurs

Venga a descubrir la exposición de encajes y bordados de aquí y de otros lugares , en colaboración con el Comité de animación cultural de Barbezieux, Reignac Patrimoine Les Bonimenteurs y el MJC.

L’événement Exposition Dentelles et Broderies d’ici et d’ailleurs Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du Sud Charente