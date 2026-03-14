Exposition Dérive par Dion Leung TARBES Tarbes

Exposition Dérive par Dion Leung

TARBES 25 avenue Altenkirchen Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-03

Dion LEUNG, artiste visuel basé à Hong Kong, travaille principalement avec la photographie, la vidéographie et le collage. Leung explore les thèmes de la rébellion et des conflits, avec des tendances réalistes. En tant qu’artiste autodidacte, une grande partie de son inspiration vient des interactions quotidiennes. Intéressée par l’histoire et la politique, Leung approfondit sa compréhension du monde à travers sa pratique et se rappelle que tout ce qui est vrai est beau.

Pour l’artiste, composer consiste à tisser des liens les formes, les couleurs et les objets ne sont jamais isolés, ils s’entremêlent pour former un tout vivant. C’est une œuvre qui invite à l’exploration intérieure, où chaque détail devient une escale dans ce parcours immobile et sensible.

La dérive n’est pas seulement un mouvement, mais un état. Elle implique l’absence de choix, la perte de repères, l’impossibilité de nommer un avenir clair. Avancer ne signifie plus progresser, mais continuer à flotter, à rester à la surface. Le temps s’étire, l’espace se transforme, et ce qui semblait stable devient provisoire.

Les images de Drifting observent cet état de suspension à travers des lieux calmes, souvent vides, situés à la lisière de l’activité humaine. Les paysages, les architectures et les infrastructures apparaissent comme des espaces intermédiaires ni pleinement habités, ni totalement abandonnés. L’absence de figures humaines n’est pas une négation de la présence, mais une manière de la suggérer autrement — par les traces, les structures, les silences.

Vernissage Vendredi 3 avril à partir de 18h30 en présence de l’artiste et animé par la chanteuse Bebop

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TARBES 25 avenue Altenkirchen Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie patacq@orange.fr

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English :

Hong Kong-based visual artist Dion LEUNG works primarily with photography, videography and collage. Leung explores themes of rebellion and conflict, with realistic tendencies. As a self-taught artist, much of her inspiration comes from everyday interactions. Interested in history and politics, Leung deepens her understanding of the world through her practice, and remembers that all that is true is beautiful.

For the artist, composing is about weaving connections: shapes, colors and objects are never isolated, but intertwine to form a living whole. It’s a work that invites inner exploration, where every detail becomes a stopover on this immobile, sensitive journey.

Drifting is not just a movement, but a state. It implies the absence of choice, the loss of landmarks, the impossibility of naming a clear future. Moving forward no longer means making progress, but continuing to float, to stay afloat. Time stretches, space is transformed, and what seemed stable becomes provisional.

The images in Drifting observe this state of suspension through quiet, often empty places on the edge of human activity. Landscapes, architectures and infrastructures appear as in-between spaces: neither fully inhabited, nor totally abandoned. The absence of human figures is not a negation of presence, but a way of suggesting it in other ways through traces, structures and silences.

Opening: Friday, April 3 from 6:30 pm, with the artist in attendance, and hosted by singer Bebop

L’événement Exposition Dérive par Dion Leung Tarbes a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de Tarbes|CDT65