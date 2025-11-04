Exposition DERIVES Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande
Exposition DERIVES Médiathèque A. Camus Rue de la République Marmande mardi 4 novembre 2025.
Exposition DERIVES Médiathèque A. Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-04 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-11-04
Exposition de Damien TEYSSANDIER
Se faire un thé. Reprendre, reposer, recommencer. Changer de place, baisser la main, lever la main. Gommer, raturer, racler, déchirer. Et puis, jeter. Jeter encore. Maudire la terre entière. Retourner se faire un thé. Créer.
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Exposition DERIVES Médiathèque A. Camus
Exhibition by Damien TEYSSANDIER
Making tea. Resume, rest, start again. Change places, lower your hand, raise your hand. Erasing, crossing out, scraping, tearing. And then, throw away. Throw again. Curse the whole earth. Go back to making tea. Create.
German : Exposition DERIVES Médiathèque A. Camus
Ausstellung von Damien TEYSSANDIER
Sich einen Tee machen. Wiederaufnehmen, ausruhen, neu beginnen. Den Platz wechseln, die Hand senken, die Hand heben. Radieren, streichen, schaben, reißen. Und dann wegwerfen. Wieder wegwerfen. Die ganze Welt verfluchen. Zurückgehen und sich einen Tee machen. Kreieren.
Italiano :
Mostra di Damien TEYSSANDIER
Preparatevi una tazza di tè. Riprendere, riposare, ricominciare. Cambiare posto, abbassare la mano, alzarla. Cancellare, cancellare, raschiare, strappare. E poi buttare via. Gettare di nuovo. Maledire il mondo intero. Tornare a preparare il tè. Creare.
Espanol : Exposition DERIVES Médiathèque A. Camus
Exposición de Damien TEYSSANDIER
Prepárese una taza de té. Reanudar, descansar, volver a empezar. Cambiar de sitio, bajar la mano, levantarla. Borrar, tachar, raspar, romper. Y luego tirarlo. Tirarlo otra vez. Maldecir al mundo entero. Vuelve a hacer té. Crear.
