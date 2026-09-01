Exposition « D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve, le long chemin de Blesle vers Cluny » Exposition abbatiale de Blesle Le Bourg Blesle

Informations pratiques

Blesle

Exposition « D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve, le long chemin de Blesle vers Cluny » Exposition abbatiale de Blesle

Le Bourg Abbatiale de Blesle Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

« D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve » le long chemin de Blesle vers Cluny.

Organisée par la Mairie de Blesle avec l’association « Les Amis du Pays de Blesle » dans le cadre du classement au patrimoine mondial des sites clunisiens par l’UNESCO

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Le Bourg Abbatiale de Blesle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 blesle@ot-brioude.fr

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English :

« From Ermengarde of Auvergne to Suzanne of Villeneuve »: the long road from Blesle to Cluny.

Organized by the Blesle Town Hall in collaboration with the association « Les Amis du Pays de Blesle » as part of the UNESCO World Heritage designation of Cluniac sites

L’événement Exposition « D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve, le long chemin de Blesle vers Cluny » Exposition abbatiale de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne