Exposition « D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve, le long chemin de Blesle vers Cluny » Exposition abbatiale de Blesle Le Bourg Blesle
samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · Blesle
Informations pratiques
Blesle
Exposition « D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve, le long chemin de Blesle vers Cluny » Exposition abbatiale de Blesle
Le Bourg Abbatiale de Blesle Blesle Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
« D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve » le long chemin de Blesle vers Cluny.
Organisée par la Mairie de Blesle avec l’association « Les Amis du Pays de Blesle » dans le cadre du classement au patrimoine mondial des sites clunisiens par l’UNESCO
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Le Bourg Abbatiale de Blesle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 blesle@ot-brioude.fr
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English :
« From Ermengarde of Auvergne to Suzanne of Villeneuve »: the long road from Blesle to Cluny.
Organized by the Blesle Town Hall in collaboration with the association « Les Amis du Pays de Blesle » as part of the UNESCO World Heritage designation of Cluniac sites
L’événement Exposition « D’Ermengarde d’Auvergne à Suzanne de Villeneuve, le long chemin de Blesle vers Cluny » Exposition abbatiale de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne